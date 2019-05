Florentino engríe a Zidane: el crack que no renovará con el Bayern y que Real Madrid cierra para 2020

En el Real Madrid no solo piensan en los fichajes del verano que ya está por comenzar, también en qué jugadores llegarán de cara a la temporada 2020-21. En esa linea, según publica este viernes el portal español 'Don Balón', Florentino Pérez cree tener cerrado a un crack del Bayern Munich.



Nos referimos a David Alaba , una de las estrellas del equipo alemán que en el 2019-20 jugaría por vez última vez en la Bundesliga. A sus 26 años, el austriaco quiere nuevos retos en su carrera y el Real Madrid sería el club elegido. Zidane ya habría dado el visto bueno para su llegada.

El entrenador francés sabe que a Marcelo no le quedan muchos años en el Real Madrid. Ya ha empezado a demostrarlo en la pasada temporada. Mientras que Sergio Reguilón no parece ser un jugador con mucho futuro en Valdebebas. He ahí la necesidad de fichar alguien como Alaba.

Alaba de Bayern Munich. (Agencias) Alaba de Bayern Munich. (Agencias)

Siempre según la citada fuente, el lateral izquierdo termina contrato con el Bayern Munich en junio de 2021 y no tiene intención de renovar. Al equipo bávaro no le quedará otra opción que venderlo al año siguiente para evitar que se vaya sin dejar un solo euro en Allianz Arena. Real Madrid tiene todas las de ganar.

Así como David Alaba, otro lateral izquierdo que suena con fuerza por estos días en el Real Madrid es Ferland Mendy. Según 'AS', Florentino Pérez y el Lyon tienen todo acordado por el francés. ¿Serán los futuros carrileros con los que Zidane sueña?

► De Cienciano a River Plate: los últimos 15 campeones de la Recopa Sudamericana [FOTOS]



► El 2x1 que prepara Florentino Pérez para el Real Madrid con Eden Hazard



► Barcelona se frota las manos: el club que le dejaría más de 90 'kilos' a los 'azulgranas'



► Lo sufre Barcelona, sonríe Neymar: el destino de Matthijs de Ligt ya no será Cataluña