Opiniones divididas en el Real Madrid: Florentino frena salida de crack, Zidane acata

"Donde manda capitán, no gobierna marinero", reza un dicho muy conocido para establecer jerarquías dentro de cualquier grupo y es lo que parece que está por suceder en el Real Madrid. Si bien Florentino Pérez está tratando de cumplir todas las exigencias de Zidane, con Dani Ceballos todo cambiaría.

Y es que el jugador -que aún no se incorpora a la pretemporada del Real Madrid en Canadá- no estaría en los planes de Zidane y lo sabría desde antes que culmine el curso pasado. Pero Ceballos tuvo un gran campeonato en el título que consiguió España en el Europeo Sub 21 que se realizó apenas un mes atrás. Esa competición no solo volvió a demostrar que sería un error dejarlo ir, sino que también lo revalorizó y dejó claro que puede ser el relevo de Toni Kroos o Luka Modric en poco tiempo.

La duda sigue instalada tanto en Florentino Pérez como en la cúpula del Real Madrid, pero poco a poco se iría disipando. Dani, por el momento, no tiene una oferta concreta para irse del club merengue. Está tasado en 50 millones de euros, y si bien habrían preguntado por él, no han dado pasos gigantes para llevárselo.

Recordemos que, tras el Europeo, Dani comentó que le gustaría jugar al menos 40 partidos la próxima temporada, por lo que resultaría probable que busque alternativas en otros equipos, teniendo en cuenta que en el Madrid están Federico Valverde, Luka Modric, Toni Kroos e Isco en esas posiciones. Ahora, si Florentino se lo pide, podría buscar quedarse y pelear un puesto. Condiciones tiene de sobra.

