Real Madrid tiene dos tapados: el golpe de última hora de Florentino Pérez en el mercado

Restan 19 días para el cierre del mercado de pases en Europa, más de dos semanas que podrían traerle una nueva sorpresa a los fanáticos del Real Madrid. Se acabó la novela de Pogba , pero ello no significa que Florentino Pérez termine con las contrataciones que tiene en mente para la plana madridista. Si el Barcelona se encuentra más cerca de repatriar a Neymar , bueno, el mandamás madridista también tiene un as bajo la manga para estos últimos días.



De acuerdo a medios españoles, Florentino quiere un nuevo jugador para la delantera del Madrid. Pero, ¿por qué? Ya con Karim Benzema y Luka Jovic, ¿cuál es la insistencia del presidente por un atacante más para el siguiente curso? A nivel directivo, la confianza que se tiene por los actuales jugadores de la plantilla y el rendimiento que tuvieron en la pretemporada. A días de iniciar LaLiga Santander en España , te presentamos los dos nombres que suenan.



Uno de la Bundesliga y otro de Italia

El primero es Robert Lewandowski, viejo interés de la directiva del Real Madrid. Con gran nivel en Alemania así como en la Champions League, el delantero polaco solucionaría los problemas de gol del equipo de ‘Zizou’. El problema, sin embargo, está en el Bayern Munich. Los bávaros no sueltan a sus mejores futbolistas y ‘Lewa’ es un fijo de cara a la siguiente temporada. Veremos la oferta que se presentaría por él en los siguientes días de mercado de pases.



El otro jugador es Mauro Icardi, descartado por Antonio Conte en el Inter de Milán. El argentino, quien tampoco estuvo en la Copa América de Brasil 2019, no encuentra equipo y el Real Madrid podría presentarse como un nuevo para él. No obstante, existe un inconveniente: su representante y esposa, Wanda Nara. Ella es una piedra en el zapato para el equipo.



El Real Madrid no se detiene y si el Barcelona prepara un nuevo golpe, Florentino también mira sus cartas y espera lanzar una para que acumule todo el pozo.



► Se le hizo: giro de 180 grados en la situación de James Rodríguez en Real Madrid, todo por Zidane



► ¿Y ahora, qué harás Barcelona? Ex director médico del PSG da cuenta del estado del pie de Neymar



► Pone pausa: Zidane frena la llegada de Van de Beek al Real Madrid y prioriza a otra figura



► La decisión de Neymar: ¿le conviene Barcelona o el Madrid?