El fichaje frustrado del Real Madrid tira de ironía: "Ojalá pudiera decidir mi futuro como en el Football Manager"

Una de las grandes novelas del mercado de fichajes para esta temporada fue, sin duda, la posible llegada de Christian Eriksen al Real Madrid. El volante del Tottenham incluso no quiso firmar una renovación de contrato, todo con el deseo que llegue una oferta final de parte del club blanco. Sin embargo, el danés seguirá en la Premier.



Al respecto, Eriksen dijo que ojalá pudiera decidir su futuro "como en el videojuego Football Manager", pero que, desafortunadamente, no puede, en declaraciones a la publicación danesa Ekstra Bladet.



"Desearía poder decidir mi futuro como en el Football Manager, pero, desafortunadamente, no puedo", explicó el danés. "Ha habido muchos rumores este año. Han sido incluso más fuertes, porque mi contrato está a punto de acabarse", agregó Eriksen.



Christian Eriksen se ha enfrentado al Real Madrid por Champions. (Foto: Getty) Christian Eriksen se ha enfrentado al Real Madrid por Champions. (Foto: Getty)

Eriksen ha sido uno de los nombres de este mercado veraniego, ya que su contrato con el Tottenham Hotspur termina en junio de 2020 y se barajaba la posibilidad de que los 'Spurs' le vendieran en esta ventana al Real Madrid.



Incluso el propio técnico, el argentino Mauricio Pochettino, dijo a días del cierre de mercado que no estaba seguro al 100 % que Eriksen se pudiera quedar, pero, tras este clausurarse, el danés sigue en el club londinense.



"No lo sé (sobre si se va a quedar). Hay situaciones que no puedo controlar. Sabemos que puede pasar y estamos a la espera a ver qué es lo que sucede", fue lo que sostuvo el entrenador argentino hace unos días ante la posibilidad que Eriksen se marche en el corto plazo.

