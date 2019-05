¿Qué pasa con Liverpool? El precio de locura que le dieron al Real Madrid por Mané

Real Madrid tira la casa por la ventana en el mercado de fichajes de verano. Con la meta puesto en un refuerzo de calidad para las dos esquinas del ataque, Florentino Pérez tiene en la mira a Eden Hazard y otro futbolista que no define aún en la larga cartera que tiene el mandamás madridista para el próximo curso. Un nombre que ha ido ventilándose en las últimas semanas es el del senegalés Sadio Mané , pero que el presidente debe negociar porque su precio es inviable para cualquier institución en el mundo. A menos que seas Neymar o Mbappé, claro.



De acuerdo a medios españoles, Sadio Mané se encuentra cifrado en 200 millones de euros por parte del Liverpool, un precio estratosférico por la que nadie en el mercado de pases se atrevería a pagar. Pese a sus cualidades futbolísticas vistas en la presente temporada, el delantero africano no puede costar ese ‘pastal’ que pretende la entidad ‘Red’ para no perderlo de cara a la próxima temporada y en pro del título de la Premier League del 2019-2020.



Para el Real Madrid un precio más asequible y acorde con la realidad sería de 120 millones de euros y hasta con la inclusión de Marcos Asensio, a quien Klopp podría utilizar en la misma posición para no perder mucho poderío en el ataque del Liverpool para la siguiente temporada en Europa. No obstante, por ahora la dirigencia en Anfield no acepta las negociaciones y todo podría echarse a la borda para el siguiente curso, quien sabe si en el próximo.



Florentino tiene en la lista de desechables a Gareth Bale, Isco y probablemente Asensio, por lo que necesita extremos para el nuevo equipo de Zinedine Zidane. Ya tiene casi atado a Eden Hazard y ahora queda ver si puede hacerse algo con Mané para el 2019.



