En Real Madrid han activado todas las alarmas ante los rumores que apuntan que Zinedine Zidane dejará el banquillo a fin de temporada para ponerse el buzo de la selección de Francia tras la Eurocopa 2021. De acuerdo al reconocido Eduardo Inda, el trece veces campeón de Europa no quiere que la posible salida de ‘Zizou’, quien termina contrato en junio de 2022, lo agarre desprevenido. Por eso, ha pensando en Julian Nagelsmann como su reemplazante.

El DT del Leipzig cumple a la perfección con el perfil de entrenador ‘flexible’ a nivel táctico. Esa riqueza a la hora de hacer jugar a su actual club habría cautivado a los dirigentes del conjunto madridista. Pero hay otra razón. En el Madrid consideran que el alemán tiene una capacidad muy grande para desarrollar el talento de sus jugadores y hacerles ser mejores.

“En el Real Madrid se están planteando el fichaje de Nagelsmann si se marcha Zidane”, dijo el periodista español durante su participación semanal en ‘El Chiringuito’.

Nagelsmann está contento en el Leipzig, pero también ha dejado claro que si el interés del Real Madrid se concreta y si la salida de Zidane se confirma, reconsiderará su futuro en la Bundesliga a pesar de que hace un par de temporadas rechazó todo tipo de acercamientos con los merengues, según confesó a ‘Sport Bild’.

Nagelsmann tiene contrato con Leipzig hasta el 2023.

“Dije que no tenía sentido en ese momento. Quedaban solo tres semanas para el comienzo de la pretemporada y no sabía nada de español. No hubiera ido acorde ni con mi propia exigencia ni con la del Real. Siempre conviene estar varias temporadas en un club para aprender”, señaló.

Además, de manera honesta, Nagelsmann aseguró que “no es que hubiera llegado a tener delante de mí un contrato listo para firmarlo en aquel entonces”, pero que sí se pudo dar la posibilidad y él prefirió no escoger ese camino.

Julian Nagelsmann tiene contrato con el RB Leipzig hasta el 30 de junio de 2023. Además del Real Madrid, el DT alemán ha sonado en el Bayern Munich ante la posible salida de Hansi Flick rumbo a la dirección técnica de la ‘Mannschaft’, en reemplazo de Joachim Löw.





