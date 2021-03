Pedro González López, más conocido como Pedri, ha confirmado la gran química que tiene en la cancha con Lionel Messi. A pesar de sus 18 años, y que vive su primera temporada en el FC Barcelona, el canario entiende a la perfección el juego del capitán de los azulgranas. Esa complicidad con el argentino ha sido clave para que el equipo catalán levante el nivel en las últimas semanas y esté luchando por el doblete en España (LaLiga y Copa).

“Disfruto de ello. Ustedes lo verán y disfrutarán de las cosas que hace. Es así en los partidos y en los entrenamientos. Poder compartir momentos con él es increíble. Dentro del campo siempre le busco porque siempre sabe lo que hace”, confesó el canario en entrevista con el diario español ‘Marca’. “Siempre me ha intentado buscar y me dice que me meta entre líneas que me va a buscar. Le busco, le doy pases porque él es el que puede crear peligro”, agregó.

Si bien Pedri lleva una gran relación con Lionel Messi en el campo, no se ha atrevido a pedirle que se quede en el FC Barcelona más allá del 30 de junio de 2021, fecha en la que el rosarino termina contrato con el club de la Ciudad Condal.

“Ojalá se quede. Es una decisión suya, personal, que la debe pensar bien y tomarla con toda la tranquilidad posible”, dijo Pedri sobre la continuidad del rosarino.

De otro lado, el futbolista del Barça ha valorado el buen momento de su equipo en LaLiga Santander, torneo en el que los ‘blaugranas’ han recuperados las buenas sensaciones y ya se encuentran a solo cuatro puntos del líder Atlético de Madrid.

“La verdad es que lo veo muy bien. Estamos haciendo unos grandes partidos como el de la Real. Con el sistema de cinco defensas estamos jugando muy, muy bien y sobre todo los resultados están saliendo. Nos hemos adaptado perfectamente. Si juegas bien, pero los resultados no salen, nada vale. Espero que sigamos así mucho tiempo y poder optar a ganar la Liga”, afirmó el canario.





