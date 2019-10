Ahora mismo: Eriksen entra por Isco en trueque de ‘cracks’ en el Real Madrid

Tiene contrato hasta el 2022, una cláusula de rescisión de 700 millones de euros y apenas ha jugado 104 minutos en LaLiga Santander. Isco, aquel extremo que ‘enamoraba’ a Zinedine Zidane ha pasado de ser el futuro del Real Madrid al jugador más descartable en el mercado de pases madridista. Con la llegada de ‘Zizou’ a finales de la temporada, el malagueño sumaba minutos de juego, pero con un nuevo curso en el presente, el jugador pasa más tiempos en el banco de suplentes que en el césped. Por eso, Florentino Pérez prepara un trueque para darle alguien más a la plantilla al técnico galo. Esa es su fórmula para este mes de enero.



De acuerdo a medios españoles, el presidente madridista estudia un intercambio de jugadores para también ‘alegrar’ a Daniel Levy, presidente del Tottenham. Florentino quiere – como sea- a Christian Eriksen en el mercado de pases de enero, por lo que también le ofrecería a Mauricio Pochettino a Isco, como para ‘contentarlo’ de perder a un futbolista en su plantilla.



Isco tiene contrato hasta el 2022 con el Madrid. (Foto: Getty)

¿Cuál es la situación de Isco en el equipo?

Pese a que tiene contrato por tres temporadas más, la valorización de Isco ha caído por los suelos. Puede que sea joven aún (28 años), pero no tiene minutos, no tiene roce y cuando ha entrado al Santiago Bernabéu, su fútbol cada vez decae más. Un terrible drama que viven los futbolistas españoles, puesto que la misma situación pasa con Pedro en Inglaterra.



Isco ha sonado en la Juventus, Manchester City y Manchester United, aunque los rumores han sido antes de que pasara otra más temporada sentado en la banca de suplentes.



En cambio, Christian Eriksen es un experimentado mediocampista que puede darle salida y la presión que necesita el equipo de ‘Zizou’ en el tramo final de la temporada. El danés ha confirmado que no renovará su contrato con los ‘Spurs’. Sale en enero o gratis en junio.



