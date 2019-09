¿José Mourinho vuelve al Real Madrid? DT respondió sobre la chance de volver a los banquillos

Fueron tres temporadas las que José Mourinho estuvo en España como director técnico del Real Madrid. El presidente Florentino Pérez lo contrató con la idea de hacerle frente al Barcelona de Pep Guardiola, que no paraba de ganarlo todo. En su primer año en el Bernabéu, el entrenador portugués le ganó la final de la Copa del Rey al equipo de Lionel Messi con golazo de cabeza de Cristiano Ronaldo.

Este jueves José Mourinho - que estuvo en el bombo para reemplazar a Santiago Solari en Real Madrid - llegó a la capital española para formar parte de un acto de LaLiga. Allí, los periodistas locales no perdieron el tiempo y le preguntaron cuándo volverá a los banquillos ya que no tiene club en la actualidad.

"Esperen tranquilos. Volveré a entrenar cuando llegue una oferta concreta y esta me haga sentir que es momento de regresar," fue lo que apuntó Mourinho en declaraciones que rescata el medio El Bernabéu.

Mourinho se muestra paciente por su retornos a las canchas

El último club que tuvo bajo su dirección fue el Manchester United, en el que fue despedido en el mes de diciembre de 2018 por malos resultados. Desde ese momento, ex también ex Porto e Inter de Milán no forma parte de un comando técnico.

De otro lado, Real Madrid ultima los detalles para el partido de este sábado como local frente al Levante por la cuarta fecha de LaLiga Santander 2019-20. El técnico Zinedine Zidane recibió un baldazo de agua fría ya que Luka Modric se lesionó y también se perdería la primera jornada de la Champions League contra PSG en París.

