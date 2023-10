El Santiago Bernabéu y todo el mundo futbolístico se encuentra inquieto ante la situación que está viviendo uno de los maestros del balón, Luka Modric, en el Real Madrid. Con 38 años a cuestas y un historial glorioso, el croata ha pasado de ser una pieza fundamental en el once titular a convertirse en un espectador habitual desde el banquillo. Su descontento con esta situación se ha hecho público en más de una ocasión, especialmente cuando se pone la camiseta de la selección croata. La última vez que expresó su frustración fue antes del enfrentamiento contra Turquía.

“Esta es una situación nueva para mí. Es verdad que ya no juego como antes, ni tanto como me gustaría. Siempre quiero jugar, no quiero vacaciones. Así me siento mejor y me preparo mejor para los partidos”. Estas declaraciones dejan en claro su anhelo por estar en el campo, donde su influencia es innegable.

Aún más intrigante es la insinuación de Modric sobre una posible salida en el mercado de invierno. “No me gustaría entrar en eso ahora (su salida), aún queda mucho tiempo hasta el invierno y fin de año. Lo he dicho muchas veces, a mi edad no se puede planificar nada con anticipación, hay que ir un día a la vez de partido en partido y veremos qué nos depara el futuro”, declaró.

Sin embargo, su entrenador, Carlo Ancelotti, parece tener una visión diferente de la situación. En una comparecencia reciente ante los medios de comunicación, el técnico italiano afirmó que no ve a Modric saliendo del club en enero.





El ‘caso Modric’, en incertidumbre





Esta postura del entrenador podría influir en las decisiones que se tomen en el futuro, y tal vez sea un signo de esperanza para los seguidores del Real Madrid que desean ver a Modric continuar en el Bernabéu.

La situación de Luka Modric en el Real Madrid se ha convertido en uno de los dilemas más intrigantes del fútbol actual. El mundo del deporte sigue de cerca el desarrollo de esta historia, preguntándose si el maestro croata encontrará la continuidad que busca o si su leyenda en el Real Madrid llegará a su fin.





