El último entrenamiento de la selección de Francia, con miras a su debut en la Eurocopa ante Alemania, ha dejado una fotografía que ilusiona al Real Madrid y a todos sus hinchas. Los protagonistas son nada menos que Karim Benzema y Kylian Mbappé, el espectacular goleador del cuadro ‘vikingo’ y el jugador por el que el presidente Florentino Pérez suspira desde hace dos temporadas. Ambos posaron para las cámaras y la imagen no ha tardado en viralizarse en redes sociales.

Ha sido el centrodelantero del Real Madrid quien ha subido la fotografía en su cuenta de Instagram. Con una gran sonrisa y el pulgar arriba, el ‘Gato’ dejó en claro la química que existe con Mbappé, quien en los últimos días ha vuelto a sonar con fuerza en el trece veces campeón de Europa.

“Post-entrenamiento con el fenómeno”, escribió Karim Benzema como leyenda de una fotografía en la que aparece abrazado con Mbappé. Como era de esperarse, la publicación del delantero francés generó cientos de comentarios de parte de sus seguidores.

La imagen más viral de Benzema y Mbappé.

“Es cierto que es un jugador joven, pero con mucho, mucho talento. Me gusta su forma de moverse y su forma de jugar al fútbol, me gusta. Ahora depende de nosotros que nos entendamos en el campo, pero no tengo ninguna duda al respecto”, aseguró Benzema hace unos días cuando fue consultado por Mbappé.

¿Acuerdo con el Real Madrid?

Bruno Satin, uno de los representantes de jugadores con mejor prestigio del fútbol francés, manifestó que tiene información sobre el acercamiento que existe entre el goleador y la ‘Casa blanca’. Es más, el empresario está en posición de garantizar que ambas partes alcanzaron un acuerdo para avanzar la operación.

“Todo esto está sucediendo durante mucho tiempo, y mi sensación es que él está dispuesto a hacerlo. También tengo un poco de información de este lado, el hecho de que Kylian y su familia tendrían un trato con el Real Madrid. El acuerdo en principio se refiere a las condiciones del jugador. Pero lo importante es el acuerdo entre los clubes”, explicó.





