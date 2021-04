Kylian Mbappé se ha convertido en los últimos meses en el gran objetivo de Real Madrid. Para Florentino Pérez, el delantero francés está llamado a marcar una época en el fútbol mundial y lo quiere lo más pronto posible en su equipo, pero su salida del PSG no será fácil. En Valdebebas creen que los parisinos no solo pedirán dinero en efectivo por el exatacante del AS Mónaco, también querrán llevarse a uno de los mejores futbolistas jóvenes que los blancos tienen en la plantilla: Vinicius Junior.

Según el reconocido Josep Pedrerol, conductor de ‘El Chiringuito’, los altos mandos del Real Madrid están convencidos de que PSG pedirá que el crack brasileño entre en las negociaciones por Mbappé, pero tienen claro que el ex Flamengo no saldrá de Valdebebas por ningún motivo.

“En Real Madrid dan por hecho que pedirán que Vinicius entre en la operación. Dan por hecho que en esa negociación por Mbappé, el PSG pedirá hablar de Vincius y la respuesta será ‘no’”, reveló la citada fuente el jueves último en el programa de TV española.

Vinicius Junior representa el futuro del Real Madrid. (Foto: AFP)

Si bien Mbappé es el sueño de Florentino Pérez para la próxima temporada, no está dispuesto a dejar ir a un jugador como Vinicius Junior que representa el futuro del Real Madrid. En las últimas semanas, el brasileño ha sido clave para conseguir el gran rendimiento por el que atraviesa el equipo blanco en LaLiga y Champions.

No se trata de la primera vez que PSG se fija en Vinicius Junior a la hora de negociar por algún jugador del Real Madrid. Hace tiempo que el delantero carioca se encuentra en la mira de Leonardo Araujo, director deportivo de la escuadra parisina.

La posición del Real Madrid respecto a la salida del atacante sudamericano obliga a pensar en otros jugadores que puedan entrar en la operación. Luka Jovic y Mariano Díaz figuran en la lista de candidatos.





