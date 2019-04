Previo a Valencia: el último movimiento de Florentino para traer a Pogba al Real Madrid

No se trata de tirar la casa por la ventana, se busca invertir lo mayor posible para traer a un jugador top en el mercado de fichajes de verano. Uno de los pedidos de Zinedine Zidane es el francés Paul Pogba , a quien el Manchester United ha tasado en 180 millones de euros, lo que le haría – al igual que Kylian Mbappé – en el segundo futbolista mejor pagado de la historia. Sin embargo, Florentino Pérez se tiene una estrategia preparado para los ‘Red Devils’.



De acuerdo a como informan medios españoles, el presidente del Real Madrid le pagaría esa suma de dinero al United incluyendo a Gareth Bale en la transacción. Con ello, Zidane tendría a Pogba a cambio de 80 millones de euros y el extremo galés que no rinde cuentas, pese a que tratarse de un ‘mimado’ del actual mandamás madridista en todo este tiempo.



Zidane no ha confirmado a Pogba como sí lo ha hecho con Raphael Varane, por lo que el británico tendría los días contados para regresar a la liga inglesa. Pogba siempre ha referido por Zidane – hasta cuando estaba en la Juventus – por lo que su llegada sería un sueño cumplido para el entrenador galo. ¿Pogba se vestirá de blanco para el 2019?



Desde la salida de Mourinho, el mediocampista francés viene jugando al máximo nivel, aunque la falta de títulos haría que Pogba medite su salida de Old Trafford con destino al Santiago Bernabéu. Real Madrid necesita de fichajes de calidad y el francés es uno de ellos, ¿el Manchester United aceptará la oferta para ser el crack en el mercado de fichajes?



