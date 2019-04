Con puro 'crack': el once de los 660 millones de euros con el que sueña Tomás Roncero [FOTOS]

Tomás Roncero es voz autorizada para opinar sobre el Real Madrid. El reconocido periodista español es seguidor acérrimo del cuadro madrileño y es conocido por sus comentarios -y críticas- sobre lo que sucede en tienda blanca. Mucho se especula en estos días sobre lo que será el Madrid temporada 2019-20, y él se animó a dar su once de ensueño.

El 'tertuliano' de El Chiringuito, de la televisión de ese país y también periodista del medio deportivo, As, no se guardó nada para opinar lo que él quiere como próximos objetivos de Florentino Pérez para volver a armar un cuadro 'Galáctico' que domine Europa y vuelva a poner a su querido Real Madrid en la cima de LaLiga y la Champions League.



Pero no será sencillo. En este súper once con el que se derrite el español hay un inversión propia de jeques. Y es que el 'presi' del Madrid debería desembolsar nada más y nada menos que 660 millones de euros. Una cifra nada despreciable si repasamos los 'cracks' que presenta el periodista.



Así, con este equipazo, Zinedine Zidane no tendría problemas para arrasar con cuanto equipo se le enfrente. Todos son titulares indiscutibles en sus selecciones y, lo mejor de todo, que tienen edad para jugar por largo tiempo en la alta competencia. Revisa esta galería del 'once' de ensueño de Tomás Roncero.

