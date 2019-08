Y luego de no irse al Real Madrid: Pogba recibe un 'mazazo' del vestuario del Manchester United

Durante varias semanas se comentó sobre el posible fichaje de Paul Pogba al Real Madrid. Que el volante se negó a empezar la pretemporada con Manchester United y que hasta incluso había hablado con el técnico Zinedine Zidane. Es más, uno de sus hermanos, Mathias, fue el programa El Chiringuito y allí reveló la intención del crack francés en llegar al Santiago Bernabéu.

No obstante, tras cerrarse el libro de traspasos en Inglaterra, el entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solksjaer, apuntó que Paul Pogba se quedaría, por lo que su arribo al Real Madrid es imposible. Ahora, el volante no la pasa bien no solo por no concretarse su traspaso, sino porque el vestuario de los 'Red Devils' le ha dado la espalda. ¿Cómo así?

Resulta que Daily Mail sostiene que el plantel del United no quiere que Pogba vuelva a patear los penales. Esto viene luego que el lunes fallara el tiro que le pudo dar la victoria a los de Old Trafford frente al Wolverhampton como visitante por la segunda jornada de la Premier League.

Paul Pogba, de casi ser 'galáctico' a seguir en Inglaterra

Los jugadores de Solksjaer quieren que esa responsabilidad pase a una de sus jóvenes estrellas, el delantero Marcus Rashford. Ante esto, el DT noruego se distanció y espera que el galo buena a anotar bajo esta vía. "Estoy seguro que va a volver a marcar. Ya vamos a ver cuándo será el próximo".

Justamente, el volante que fue muy voceado al Real Madrid chocará este sábado ante el Crystal Palace por la tercera fecha de la Premier. En tanto, los merengues se medirán con Valladolid en el Bernabéu por la segunda jornada de LaLiga.

