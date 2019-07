Luz al final del túnel: Real Madrid baja sus pretensiones por James y Atlético se frota las manos

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid , no tiene en sus planes para la próxima temporada a James Rodríguez. Es más, en la primera etapa del DT en el Bernabéu, poco a poco lo fue borrando de su equipo hasta que el colombiano se fue cedido dos temporadas al Bayern Munich. Los bávaros no ejercieron la opción de compra y ahora el Atlético se asoma en el mercado de fichajes.

Hace una semana, la prensa europea reportó que Real Madrid pedía cerca de 50 millones de euros por James Rodríguez. No obstante, esto ha cambiado en las últimas horas y Florentino Pérez estará más que satisfecho si un equipo pone sobre la mesa 40 millones. Así lo asegura este sábado el diario Marca.

Menciona que es complicado que un club pague por James cerca de 50 'kilos', por lo que el Madrid bajó sus pretensiones. Es más, no vería mal que el Atlético se haga con sus servicios, siempre y cuando la directiva colchonera no quiera pagar menos por el ex Porto y AS Mónaco.

Jorge Mendes, agente del internacional con la Selección de Colombia, ha pedido a los merengues que acepten una posible oferta que les vaya a alcanzar el 'Aleti' en los próximos días. Sabe que su momento en la 'Casa Blanca' se ha terminado.

Por lo pronto, James Rodríguez goza de sus vacaciones a la espera que se resuelva su futuro en Europa. Pretendientes no le faltan y Napoli es otro de los grandes clubes que lo siguen.

