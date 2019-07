¡No va más, Zidane elige a Rodrygo! Real Madrid piensa ceder a Vinicius a un club histórico de España

Con las horas contadas. Luego de la ola de fichajes que arribaron al Santiago Bernabéu para la temporada 2019-20, la directiva del Real Madrid junto con su entrenador Zinedine Zidane iniciaron la famosa 'Operación salida' del cuadro 'Merengue' con el único fin de moldear la plantilla para lo que será esta nueva edición de fútbol en el continente. En este sentido, tras haber disputado su primer partido de pretemporada, los 'blancos' habrían decidido dejar ir al joven brasileño Vinicius Junior.

Según una información publicada este lunes por el portal web de noticias deportivas 'Don Balón', Zidane parece haber convencido al Real Madrid de ceder finalmente al jugador de 19 años, exFlamengo. Pero, ¿a dónde se iría? Bueno, resulta que pese al interés mostrado desde un primer momento por el Valladolid, el presidente de la 'Casa Blanca' Florentino Pérez preferiría optar por un equipo de su agrado a nivel futbolístico como el Villarreal.

Sí, leíste bien. El 'Submarino Amarillo' sería el próximo destino de Vinicius esta temporada que viene. El brasileño no entró en los planes del Real Madrid de Zidane al término se LaLiga pasada, sentido por una lesión, y todo hace indicar que ahora el panorama no ha cambiado mucho que digamos. Y es que en el regreso a las canchas de los 'Merengues' - que cayeron 3-1 frente al Bayern Munich por la International Champions Cup -, 'Vini' no convenció y su entrenador deliró más bien por un recién llegado como Rodrygo, que se lució con una golazo de tiro libre en su debut.

No cabe duda de que en el Real Madrid hay más de una cuenta aún por saldar antes del arranque en el torneo local y la Champions League, y que seguramente habrá más de una 'fuga' en el Bernabéu en lo que resta del mercado de pases. Sin embargo, todo ello queda solo en rumores hasta que se confirme cualquier tipo de negociación por algún miembro del plantel. Veremos que ocurre con Vinicius en los próximos días. ¿Dirá adiós a la capital?

► Con Bale fuera del Real Madrid: Rondón, Paulinho y los megacracks que militan en la Superliga China [FOTOS]



► ¡Florentino pierde la paciencia! Explota con fichaje del Real Madrid por su estado físico [FOTO]



► "Jugar en Valencia es mejor que estar en el banco del Barcelona": el dardo de Jasper Cillessen



► ¡Guiño para Bale! El club que empezó a seguirlo en Instagram y es favorito para sacarlo del Real Madrid