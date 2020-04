El primer año de Luka Jovic en el Real Madrid no ha sido fácil. El serbio llegó con la ilusión de repetir sus actuaciones en el Eintracht Frankfurt, no obstante, recibe pocas oportunidades de Zinedine Zidane. Y como si no fuese suficiente, protagonizó un escándalo al violar el confinamiento obligatoria en su país.

Afortunadamente para el joven delantero, en el Real Madrid no están pensando en venderlo, ni prestarlo ni nada por el estilo. Según el diario ‘AS’, el club blanco le ha comunicado a Jovic, mediante un intermediario, que su continuidad en la temporada 2020-21 está asegurada.

La dirección deportiva del equipo trece veces campeón de Europa considera que Luka Jovic aún tiene crédito para demostrar que puede ser el sucesor ideal de Benzema. Con 22 años, tiene el potencial para convertirse en uno de los mejores del mundo y en Valdebebas lo entienden bien.

“La dirección deportiva quiso, a través de varias llamadas, hacerle llegar a Jovic su posición en el equipo. Con el atacante ya en Belgrado, Juni Calafat se encargó de trasladar a personas cercanas al jugador una serie de pautas para sofocar el incendio por su abrupto aterrizaje en su país, salpicado por una fuerte polémica por haberse saltado el aislamiento”, publicó ‘AS'.

Eso sí, siempre según la citada fuente, el Madrid le ha pedido a Jovic que se concentre en su estado físico para cuando llegue el momento de retomar las competencias, paralizadas desde marzo pasado a causa de la pandemia del COVID-19.

“La intención del contacto fue indicarle a Jovic que debía alejarse lo máximo posible de cualquier ruido mediático. Su prioridad, por lo tanto, además de su familia, debía ser el cuidado de su físico, algo a lo que le ayuda cada día de la semana su entrenador personal, para cuando regrese la competición”, escribe el medio español.





