Gareth Bale es uno de los más señalados del Real Madrid en las últimas semanas. El galés no entrena con el equipo, muchos creían que se debía a una lesión; sin embargo, esto quedó descartado por Zinedine Zidane, quien explicó que junto a James Rodríguez “no están disponibles, lesionados no". Aun se encuentran en evaluación, aunque esto no sucede en su selección.

El atacante fue parte del entrenamiento al mano de Ryan Giggs a pesar que no lo hace con los del Santiago Bernabéu por problemas musculares. Jugó su último partido ante Croacia, salió golpeado y no ha vuelto a jugar en el cuadro blanco desde entonces. En Valdebebas entrena en solitario.

Su situación aun no queda clara en el Real Madrid. “Van a ir con la selección y luego tendrán cinco o seis días y se verá si están preparados para jugar o no, no es decisión técnica, no decido yo si están bien para entrenar con el equipo, todavía les falta algo”, explicó Zidane en la previa al encuentro ante Eibar.

Gales enfrentará a Azerbaiyán y Hungría en este parón internacional los dos últimos encuentros de la fase de clasificación para la Eurocopa, para la que aún sueña con la clasificación a la fase final.

Gareth Bale juega en Real Madrid desde mediados de 2013. (Video y foto: El Chiringuito)

¿Qué piensan los compañeros de Bale?

Toni Kroos, quien comparte vestuario en Real Madrid con Gareth Bale desde mediados de 2014 procedente del Bayern Munich, declaró para el portal alemán Real Total y allí analizó lo que vive el ex Tottenham y Southampton. El volante teutón no entiende cómo se ha perdido choques con los blancos, pero aún así es tomado en cuenta para los cotejos de Gales.

“Parece poco oportuno que vengas de tu selección, luego no juegues con tu equipo (Real Madrid) y luego estés nuevamente en condiciones para regresar con tu país. El momento, quizás, no es el adecuado. Espero que esté todo bien cuando vuelva”, sostuvo Kroos, internacional con la Selección de Alemania sobre Bale.

