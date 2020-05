En la temporada 2019-20, Gareth Bale ha hecho más noticia por su comportamiento fuera del campo que por dentro de él. Su amor por el golf lo ha enfrentado con los hinchas del Real Madrid. Y como si no fuese suficiente, en las últimas horas circula una foto que agrava la situación.

Se trata de una imagen en la que Bale simula jugar al golf en el entrenamiento del Madrid. La foto ha sido difundida por el propio club en las redes sociales. También aparecen, cada jugador con una pose distinta, los futbolistas Luka Modric, Marcelo Vieira, Thibaut Courtois y Eder Militao.

Como era de esperarse, la foto de Bale ha generado todo tipo de reacciones en los hinchas del Real Madrid. Para algunos, se trata de una burla del galés hacía la afición, para otros, el ex del Tottenham simplemente ha querido demostrar que tantas críticas por jugar al golf ya no le afectan.

Recientemente, el crack del Real Madrid explicó que no entendía los malos comentarios de la prensa e hinchas por su amor al golf.

“No pensarías que es así, pero lo es (el que el golf es un problema). Muchas personas tienen problemas con que yo juegue. La verdad que no sé la razón. Lo he hablado muchas veces y a todo el mundo le parece bien, aunque en los medios no hay percepción que sea bueno para mí”, dijo Bale en el podcast de Erik Anders Lang.

Además, el también ex Southampton mencionó que Stephen Curry, estrella de la NBA, también lo hace y no recibe la cantidad de críticas que a él le cae en España. “Aquí si juego dos días es como ‘¿qué está haciendo?’”, añadió Bale.





