Han pasado casi dos años de la destitución de Ronald Koeman del cargo de entrenador del FC Barcelona. Por malos resultados, y a pocos meses de la asunción de Joan Laporta como presidente azulgrana, el técnico neerlandés salió del Camp Nou por la puerta falsa, quedándose con la peor imagen del dirigente catalán. Y una vez más, el actual seleccionador de Países Bajos criticó el trato que tuvo con él, así como la política de fichajes del vigente campeón de LaLiga. Todo esto en el marco de la Koeman Cup, un torneo de golf solidario que se disputa en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona).

En cuanto a su destitución como técnico azulgrana, Koeman explicó que conoce que existe “un riesgo de que te puedan echar como técnico cuando las cosas no van bien”, pero “es la manera de tratar a una persona importante para el club, para mí (el de Laporta) no ha sido un trato muy honesto”.

Koeman se refirió también a los nuevos fichajes del Barcelona. “Se puede discutir sobre los años de los jugadores o si son de futuro. Desde fuera, ni económicamente ni futbolísticamente están trabajando para el futuro”, afirmó.

Comentó que le gusta Ilkay Gundogan porque es “un gran jugador”, aunque cree que el Barcelona tiene que mirar hacia el futuro, porque hay “gente joven y la estructura del club tiene que ser para los próximos años”.

Por ello, Koeman cree que no se puede cuestionar la llegada de Gundogan o de Lewandowski, pero que no se pueden fichar “jugadores como éstos cada año”, y cree que “es mejor hacer fichajes de (jugadores de) 22 años, no de 32 o de 34″, dijo.





Ronald Koeman dejó el Barcelona en 2021. (Foto: Reuters)





Oriel Romeu, en la mira azulgrana





En el marco del presente mercado de fichajes, Koeman también se refirió a la posibilidad de que el Barcelona firme a Oriol Romeu, en la posición de mediocentro, y alabó el nivel que tiene el jugador del Girona, tal y como lo ha demostrado este año.

“Puede ocupar muy bien esta posición, pero estamos hablando de otro jugador que ya tiene esta edad (31 años). Particularmente soy partidario de jugadores que puedan estar más años”, comentó el entrenador neerlandés, que en su paso por el Barcelona ganó la Copa del Rey 2020-21.





Oriol Romeu sigue en carpeta para llegar al FC Barcelona. (Foto: LaLiga)





