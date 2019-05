Un crack se queda sin número: los dorsales que heredaría Hazard a su llegada al Real Madrid

La llegada de Eden Hazard al Real Madrid estaría en su etapa de finalización. Se estaría esperando solo que acabe su participación con el Chelsea en la final de la Europa League ante Arsenal el 29 de mayo para, luego de ello, hacerlo oficial.



Pero, desde ya, habrían comenzado a hacer todo el trámite para su arribo a Chamartín, en la que uno de los temas principales sería qué dorsal tendrían en la espalda el capitán de Bélgica. Según Defensa Central, todo dependería de que si tanto Bale como Mariano se marchan, algo bastante probable -sobre todo el galés-, Eden podrá elegir si lucir el ‘11’ del británico o el ‘7’ del dominicano.



Mariano 'heredó' la '7' que vistieran Cristiano Ronaldo, Raúl entre otras leyendas del Madrid, por lo que cuando la vistió, muchos hicieron llegar su protesta, aún más por la poca continuidad que tuvo y el pobre desempeño. Con Hazard, todo sería diferente. El belga sí cuenta con los carteles necesarios y es del agrado de la afición y el vestuario madridista. Además, la '10' que suele usar el jugador de 28 años está en manos de Modric, que es casi segura su continuidad en la próxima temporada.

Los detalles a afinar

¿Monto de la transacción? Unos 100 millones de euros, según el diario, lo que lo convertiría en el jugador más caro comprado por el equipo merengue desde Gareth Bale (99,7 millones de euros) y Cristiano Ronaldo (94 millones de euros). Hazard, de 28 años y con contrato con el Chelsea hasta 2020, no había ocultado su deseo de ir un día al Real Madrid.



Las negociaciones pueden haberse visto lastradas por el castigo que pesa sobre los 'Blues' que no pueden fichar hasta finales de enero de 2020. Pero, el club londinense ha recurrido al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) de Lausana para intentar anular esa sanción de la FIFA por infringir el reglamento sobre el traspaso de menores.



Tras su vuelta al banquillo merengue el 11 de marzo, Zidane prometió "cambios" tras el final de temporada, alimentando toda suerte de rumores sobre traspasos. Los medios españoles llegaron a hablar de un presupuesto de hasta 500 millones de euros para reconstruir el equipo.



Hazard, por su parte, se muestra diplomático. El domingo declaró que ya ha tomado una decisión sin precisar si se quedaba o se marchaba de Londres: "Sí, hace un par de semanas. He tomado una decisión", dijo.



Pero, en el Chelsea ya se habla de él en pasado: " Lo ha hecho muy bien, convirtiéndose en uno de los tres mejores jugadores del mundo, por eso creo también que hay que respetar su decisión", dijo a la BBC el técnico del Chelsea, Maurizio Sarri, añadiendo que no sabe lo que ocurrirá con él.

Con información de AFP

Hazard se marcharía del Chelsea tras siete temporadas en Stamford Bridge. (Getty) Hazard se marcharía del Chelsea tras siete temporadas en Stamford Bridge. (Getty)

