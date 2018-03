Real Madrid irá por Hazard: la cifra con la que se convertirá en el fichaje más caro de su historia

Real Madrid necesita de un ‘galáctico’ que cree un remezón en toda Europa. En el pasado habían sido Figo, Zidane y Ronaldo y, en los últimos tiempos, Florentino Pérez había apostado por Kaká, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale. Sin ningún fichaje que rompa el mercado en las últimas temporadas, el presidente madridista irá por Eden Hazard , una vieja obsesión por la que en el Bernabéu esperan que se convierta en un futbolista de referencia por la banda. Ya no solo basta con Cristiano, por lo que parece que es hora de fichar inmediatamente.



Eden Hazard sigue dispuesto a esperar al Real Madrid, les ha dado su palabra y piensa cumplirla. Ya dijo que “no” a un anterior intento del Chelsea para que ampliar su vínculo que llega hasta la temporada 2020 a cambio de un sueldo estratosférico. Sin embargo, el crack belga sigue empeñado en jugar en el Bernabéu, destino en el que piensa desde hace tiempo, dónde cree que puede dar el salto definitivo a su carrera futbolística. La oferta madridista es de unos 123 millones, pero limpios de impuestos, con una serie de bonus y premios por objetivos que la hacen mucho más atrayente que la del Chelsea.



Su padre, Thierry Hazard, ya manifestó públicamente, en ocasión de otra oferta anterior, que su hijo no iba a escuchar al Chelsea, que prefería esperar al Real Madrid. Y así ha sido con todas las intentonas de convencerle del club londinense. Eden Hazard tampoco está interesado en ninguna oferta procedente de la Premier League (Manchester City) o del Paris Saint Germain. Tiene decidido ir al Real Madrid. El Chelsea, además, si debe prescindir de su estrella prefiere que vaya al Real Madrid antes que a un rival directo del fútbol inglés.



Esa postura de fidelidad del delantero belga gusta en la entidad blanca y Florentino Pérez tiene claro que va a fichar a Eden Hazard, aunque se vaya Zidane y llegue Mauricio Pochettino u otro técnico. Se entiende que es una apuesta del Real Madrid, que es un jugador que puede entrar en la categoría de ‘galáctico’. Además, no se debe olvidar que el propio Zinedine Zidane ha sido su máximo impulsor. Sigue al belga desde que era una joven promesa en el Lille francés y ya recomendó en varias ocasiones sus fichajes.



El ‘staff’ del Real Madrid considera que en el nuevo proyecto, con Cristiano Ronaldo más centrado y si llega Harry Kane o Robert Lewandowski, la figura de Eden Hazard sería vital a la espera de la llegada de Neymar en el 2019. El galés Gareth Bale sería el sacrificado para dejarle espacio al genio belga que sería el ‘Messi’ que busca Florentino desde hace mucho tiempo.