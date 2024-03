Jude Bellingham fue expulsado por el árbitro Gil Manzano en el polémico final entre Real Madrid y Valencia. ¿El motivo? Según el acta arbitral, se dirigió hacia el colegiado en “actitud agresiva y a gritos, repitiendo en varias ocasiones: ‘it’s a fucking goal’”. La ‘Casa Blanca’ alegaba que el futbolista en ningún momento insultó al juez principal; sin embargo, el órgano disciplinario de LaLiga ha decidido castigar con dos partidos al mediocampista como consecuencia de aquella tarjeta roja. El inglés, clave en el esquema de Carlo Ancelotti, se perderá los duelos ante Celta de Vigo y Osasuna.

El exjugador del Borussia Dortmund anotó el gol de la victoria en el tiempo de descuento, pero el tanto no contó porque el árbitro había pitado el final dos segundos antes. Esto generó una gran molestia en los jugadores del Real Madrid, especialmente en Bellingham, quien encaró con vehemencia a Manzano. El Comité de Competición juzgó sus palabras y su actitud y le dio la razón al colegiado.

Al centrocampista británico se le ha aplicado el artículo 124 del Código Disciplinario, que señala que “dirigirse a los árbitros con actitud de menosprecio o desconsideración, siempre que no se considere una falta más grave, será sancionado con dos o tres partidos o hasta un máximo de un mes”. Luego de desestimar las alegaciones del club ‘blanco’, el órgano disciplinario le ha aplicado la sanción mínima.

Bellingham, quien ya sabe de la sanción, se refirió a lo que vivió en el partido ante Valencia y resaltó que solo le queda asumir su responsabilidad. “Lo único que diré es que lo que pasó con el árbitro y su decisión de pitar. Hemos de recordar que es humano, pero yo también, deberían usar más el sentido común para juzgar mis acciones”, dijo a las cámaras de Movistar.

“No dije nada ofensivo, no dije nada diferente a lo que dijeron mis compañeros y creo que a veces porque soy nuevo quieren dar ejemplo conmigo. Al final tengo que ser responsable de mis actos y no estoy orgulloso, pero creo que dos partidos por ello es un poco ridículo, pero si son dos partidos he de asumir mi responsabilidad y animaré desde la grada”, concluyó el inglés.

Bellingham estalló contra el árbitro Gil Manzano. (Foto: Getty Images)





¿Cuándo volverá a jugar Bellingham con el Real Madrid?

Sorprendentemente, Jude Bellingham no volverá a jugar con el Real Madrid hasta el 31 de marzo, cuando el equipo ‘blanco’ reciba al Athletic Club en el Santiago Bernabéu. Luego de ser titular ante el RB Leipzig por la Champions League, el inglés se perderá los duelos ante Celta de Vigo (10 de marzo) y Osasuna (16 de marzo). Cabe mencionar que, después del partido ante Osasuna, se realizará el parón de selecciones (Inglaterra jugará dos amistosos ante Brasil y Bélgica).

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Celta de Vigo?

Real Madrid ya se encuentra alistándose para su próximo partido, que será ante Celta de Vigo el domingo 10 de marzo, por la jornada 28 de LaLiga de España. El compromiso está pactado para jugarse en el Santiago Bernabéu, desde las 12:30 p.m. (hora peruana, 6:30 p.m. en España) y será transmitido a través de las señales de ESPN y Star Plus. La ‘Casa Blanca’ es líder con 66 puntos y le saca 7 unidades de ventaja al Girona y 8 al FC Barcelona.





