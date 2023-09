Cada vez quedan menos dudas de que Jude Bellingham fue el mejor fichaje del último mercado de pases en el ‘Viejo Continente’. El internacional inglés no deja de salvar al Real Madrid con sus goles, tanto por LaLiga EA Sports como por la UEFA Champions League. El británico lleva seis anotaciones y una asistencia en sus primeros seis duelos oficiales como madridista. Recientemente fue el héroe en el triunfo ante Unión Berlín (marcó el 1-0 en el tiempo de descuento), y se mostró muy emocionado de ser parte del máximo ganador de la ‘Orejona’.

El equipo de Carlo Ancelotti había intentado abrir el marcador por todas las vías, pero se encontró con un muro alemán en el Santiago Bernabéu. Parecía que el cuadro teutón se llevaba un punto en su visita a España, pero -como ya estamos acostumbrados-, apareció el mediocampista británico para desatar la euforia y garantizar un nuevo triunfo de la ‘Casa Blanca’.

Bellingham aprovechó un rebote en el área, tras un disparo rasante de Federico Valverde, y solo tuvo que empujar el balón hacia el fondo de la red. Entusiasmado por su espectacular presente, el exjugador del Borussia Dortmund no tuvo reparos en admitir que el cuadro blanco es uno de los clubes más grandes de Europa y que busca ayudar al equipo de todas las formas posibles.

“Jugar la Champions es lo máximo, pensé que la Liga estaba bien hasta que escuché el ruido después del gol y me quedé loco con el apoyo de la afición. No sabes lo grande que es este club hasta que formas parte de él”, fueron las primeras palabras de la figura del Real Madrid vs. Unión Berlín.

También analizó un poco lo que ocurrió en el terreno de juego. “Hemos sido pacientes. Sabíamos que tendríamos ocasiones. Al final lo conseguimos. No ha sido mi gol más bonito. Quiero estar en el área para ser un buen killer y ayudar al equipo. Normalmente soy un chico tímido, pero me he adaptado muy bien. Siempre voy con una sonrisa” agregó.

Jude Bellingham fue la figura del Real Madrid en el duelo ante Unión Berlín. (Foto: Real Madrid)





¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?

Luego del triunfo ante Unión Berlín, el Real Madrid tendrá que jugar como visitante contra el Atlético de Madrid en el derbi de Madrid. El partido, que será por la fecha 6 de LaLiga EA Sports, se llevará a cabo el domingo 24 de septiembre desde las 2:00 de la tarde ( hora de Perú) y se disputará en el Estadio Metropolitano. No cabe duda de que será el duelo más atractivo de la jornada.





