Joao Félix llegó al FC Barcelona para quedarse. En sus dos primeros partidos como titular -ante Real Betis por LaLiga y ante Royal Antwerp por la UEFA Champions League- anotó tres goles y dio una asistencia. El luso demostró que puede marcar la diferencia tanto en la liga española como en la competición más importante de Europa. Tras su gran estreno como blaugrana, el futbolista portugués -que llegó cedido a Cataluña- aseguró que hará su mejor esfuerzo para que al final de la temporada el club azulgrana pueda comprar su pase al Atlético de Madrid.

En primer lugar, el exjugador del Chelsea hizo hincapié en que realizó un importante esfuerzo económico para llegar al equipo dirigido por Xavi Hernández. “Sí, renuncié a una cantidad significativa de dinero de mi sueldo. Pero bueno, necesitaba cambiar, necesitaba ir para un sitio en que pudiese practicar mi fútbol y como he dicho siempre creí que éste sería el sitio ideal”, comentó en una entrevista con Mundo Deportivo.

Respecto a su cesión del cuadro ‘Colchonero’ al Barça, Joao dijo lo siguiente: “Bueno, por mí depende de cómo termine la temporada. Después el Barcelona es el que tiene que negociar con el Atleti y eso depende del Atleti, si quiere facilitar las cosas o no. Yo hago mi trabajo en el campo, intento hacer lo mejor para que me quieran fichar al final y eso de los valores, de si voy o no voy o por cuánto, no va conmigo”.

El luso de 23 años también habló sobre lo que le pide el entrenador del FC Barcelona al entrar al terreno de juego. “Me ha dicho desde el primer día que juegue para disfrutar, para jugar con alegría y poner mi fútbol ahí dentro. Claro que me pide cuestiones tácticas pero sobre todo que disfrute, que me divierta, y eso es lo que estoy intentando hacer”, señaló.

Recordemos que Joao Félix, cuando todavía era jugador del Atlético, admitió que sería un sueño jugar para el Barcelona. El ‘Cholo’ Simeone no le había dado minutos en la gira de verano del ‘Colchonero’. Hubo tensión hasta el 1 de septiembre (fecha en que se cerró el mercado de fichajes), pero valió la pena porque logró su sueño. Ahora tiene la misión de rendir y convencer al Barça de que lo fiche.

Joao Félix fue elegido el jugador del partido tras el duelo ante Royal Antwerp. (Foto: Barcelona)





¿Cuándo es el próximo partido del FC Barcelona?

El FC Barcelona volverá a tener acción este sábado 23 de septiembre, cuando reciba al Celta de Vigo en el estadio Olímpico (Barcelona) por la fecha 6 de LaLiga EA Sports. El compromiso está programado para arrancar desde las 11:30 a.m. (horario en Perú y Colombia). Cabe resaltar que el cuadro blaugrana se ubica en la segunda posición con 13 puntos, mientras que el líder Real Madrid tiene 15 puntos.





