Indudablemente, Karim Benzema se cuenta entre los más sobresalientes delanteros que hayan formado parte de la historia del Real Madrid. Desde su llegada, en el verano de 2009, aunque con altibajos en su rendimiento, siempre ha sido un jugador que ha sabido responder en el terreno de juego. A pesar de las críticas que ha recibido por su falta de eficacia goleadora, incluso esto ha logrado corregir y consolidar una carrera exitosa. No obstante, según informes de los medios internacionales, su gran progreso lo ha llevado a recibir una oferta multimillonaria desde Arabia Saudita.

De acuerdo a la revelación proporcionada por ‘Marca’, aunque el contrato de ‘BenzeGol’ con la escuadra ‘merengue’ finaliza en el verano del 2023, aún no se ha llegado a un acuerdo para renovar. A pesar de esto, el atacante francés parece tener claro su deseo de continuar en el club por al menos una temporada más.

Durante las últimas horas, se reportó que un destacado cuadro saudí intentó persuadir a Karim con una oferta económica muy significativa, algo similar a lo que ocurrió con el portugués Cristiano Ronaldo, hace algunos meses. No obstante, Benzema declinó firmemente la propuesta sin considerarla.

El futbolista de ataque, que cuenta con 35 años, no descarta la opción de participar en la Liga Árabe y además, planea establecer una academia de fútbol en ese país en un futuro cercano. Sin embargo, por ahora, todo parece señalar que el apodado ‘Gato’ seguirá en la liga de fútbol española.

El jugador en mención busca negociar con la junta directiva madridista lo antes posible para prorrogar su contrato por un año adicional. El deportista tiene un objetivo muy claro: pretende jugar, ni más ni menos, que 15 temporadas seguidas con la equipación de ‘El Madrid’. Todo una marca significativa.

Aunque es cierto que su edad y lesiones previas son factores a considerar, el Real Madrid probablemente esté buscando un reemplazo que pueda tomar el lugar de Benzema cuando decida finalizar su vínculo con el equipo madrileño.

Eso sí, teniendo en cuenta su edad y la cantidad de lesiones que tuvo, el conjunto madrileño seguramente buscará un relevo que pueda tomar el lugar de Karim cuando este último decida ponerle punto final a su relación con la cuadrilla capitalino.

El próximo reto del Real Madrid: Liga y Champions League

Luego de la reciente derrota en LaLiga Santander en manos del Villarreal (2-3), el Real Madrid no tiene tiempo para lamentos y deberá enfocarse rápidamente en el encuentro que sostendrá con el Chelsea en el Santiago Bernabéu. Los ‘Blues’ no están pasando por su mejor momento y es el panorama propicio para que logren una buena ventaja de cara a la vuelta en Stamford Bridge. Este partido está programado para el miércoles 12 de abril desde las 2:00 p.m. y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus para toda Latinoamérica.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.