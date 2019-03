¡A muerte con Keylor! La brutal rajada del vestuario del Madrid contra Courtois y el delantero que pedían

Al parecer la llegada de Thibaut Courtois al Real Madrid en el mercado de fichajes de verano en 2018 solo hizo feliz a Florentino Pérez. Y es que según el periodista Eduardo Inda, la contratación del portero belga no cayó bien en el vestuario.



Sergio Ramos, Karim Benzema, Luka Modric y otros pesos pesados del camarín no terminaron de entender la idea del presidente del Real Madrid de fichar un portero con Keylor Navas en la plantilla. Ellos querían un delantero como refuerzo.

“La plantilla del Real Madrid considera que no se tenía que fichar a un portero el año pasado, que lo que se tenía que fichar era un delantero, y me hablan de Lukaku”, dijo Inda durante su participación en las tertulias de 'El Chiringuito'.

“Lo de Courtois no le ha gustado a la plantilla, cero. Están a muerte con Keylor”, añadió el mencionado periodista en días en los que las críticas no han dejado de caerle al portero del Real Madrid. Él se defiende.



"Todavía me considero uno de los mejores, aunque la prensa española quiera matarme. Me siento muy fuerte. Estoy tranquilo, juego bien y entreno bien", dijo el belga a los medios.

