¿Todo tiempo pasado fue mejor? No necesariamente para Toni Kroos. El mediocampista alemán se sinceró es rueda de prensa del 'Media Day' del Mundial de Clubes, aunque también, desde luego, desató la polémica e ira de los hinchas del Bayern Munich. ¿Qué pasó? El alemán comparó a su exclub con el Real Madrid , y aseguró que la 'Casa Blanca' es "algo mucho más grande".



"Claro que estoy muy feliz de mi tiempo aquí. Me siento como en casa y no hay razones para cambiar. También recuerdo mi exitoso período en el Bayern Múnich, pero cuando llegué al Real Madrid sentí que este club es algo más grande", afirmó.



El mediocampista aseguró que el Madrid lo motiva para ganar todas las competiciones. "No importa si ya la he ganado una o cuatro veces", señaló. Además, dejó en claro que es feliz en el Santiago Bernabéu y que no se plantea una salida.

Toni Kroos, recordemos, inició su carrera en el Bayer Leverkusen en el 2008. Duró ahí solo dos temporadas y luego fue traspasado al Bayern Munich, donde se quedó hasta el 2014, año en el que brilló en la Copa del Mundo, al conquistar el torneo con la selección alemana.



Tras el Mundial, y pese a que tenía un acuerdo de palabra con el entonces técnico del Manchester United David Moyes , fichó por el Real Madrid, que desembolsó 25 millones de euros. El resto es historia conocida.



Toni Kroos se convirtió en uno de los referentes del mediocampo del Madrid. Solo al mes de firmar en el Bernabéu, el centrocampista alzó su primer título, el de la Supercopa de Europa tras vencer al Sevilla. Luego llegarían la tres Champions seguidas, en las que él fue clave en la consecución de cada una.