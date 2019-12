Kylian Mbappé aun no tiene del todo claro su futuro. Las intenciones del Real Madrid por tenerlo en el 2020 parecen ser ciertas; sin embargo, desde el PSG tienen claro que es una de las piezas claves del plantel por lo que no lo dejarán ir fácilmente. Quieren renovarle lo antes posible para evitar que el club blanco llegue con sus millones a inquietarlo.

Desde septiembre, los ‘bleus’ conversan con el jugador para ampliar el vínculo que termina en junio próximo. Según informa Le Parisien, los parisinos están llegando a su tope, por lo que terminarán de realizas una oferta que Kylian y su entorno no puedan decir que no.

La prioridad de la directiva es la firma. Desde Francia, creen que no hay certeza que el PSG y el jugador lleguen a un acuerdo, ya que la relación con el entrenador Thomas Tuchel no es de las mejores, y el proyecto del club deja cada vez más dudas por las eliminaciones en octavos de final de Champions League.

Le Parisien reveló que la oferta será de tamaño ‘XXL’. Incluso se especula que lo podrán a la altura de Neymar e intentarán blindarle de cara a una posible oferta del Real Madrid. Mbappé continúa pensando en lo deportivo y siempre ha evitado hablar sobre su contrato.

¿Mbappé no quiere pelear con el PSG?

No quiere ganarse ningún problema con su actual conjunto. Kylian Mbappé tiene ganas de ser parte de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 con la Selección de Francia y no escondió sus intenciones en una reciente entrevista con la conocida revista France Football. No obstante, indicó querer hacerlo de común acuerdo con PSG con el que no pretende mantener una cordial relación.

“Mi participación en Tokio 2020 no depende únicamente de mí. Por supuesto que quiero ir, pero si mi club, que es mi empleador, no quiere que vaya, no voy a entrar en conflicto”, sostuvo Kylian Mbappé, campeón con Francia en Rusia 2018 en un fragmento de la conversación publicado en la página web del citado medio, previo a su aparición en papel el martes.

