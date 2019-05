¿Lo ven en Real Madrid? Mbappé recibió crítica de Marquinhos por sus palabras de irse del PSG

De Kylian Mbappé se ha hablado bastante esta semana que está por terminar. El delantero del PSG, que es pretendido por Real Madrid para la próxima temporada, sostuvo en una ceremonia que "habría llegado el momento de asumir más responsabilidades" ya sea en su equipo o en otro club. Esto activó las alarmas del cuadro parisino, que ante tanto rumor emitió un comunicado y mencionó que su crack no se mueve.

Ahora, desde el mismo plantel del PSG se han manifestado respecto a las palabras que ha tenido Kylian Mbappé y que le han abierto la puerta del Real Madrid. Marquinhos, defensa del cuadro francés y referente del equipo, no tuvo problemas en comentar sobre su compañero y lo que dijo a la prensa gala.

"La verdad que no he entendido lo que ha querido decir Mbappé. Supongo que eso lo ha conversado con el entrenador (Thomas Tuchel) y con la directiva, peor no con el plantel. Ha sido una temporada complicada para nosotros, pese a que ganamos la Ligue 1, y habría que preguntarle a él cuál ha sido el verdadero sentido de su frase", indicó Marquinhos.

Asimismo, consideró que se debe quedar ya que es uno de los pilares claves del club para los objetivos a corto plazo. "Es uno de nuestro jugadores más importantes, pero la institución es más importante. Los jugadores llegan y se van, pero el club siempre es el que queda", añadió.

De otro lado, en PSG le acaban de renovar contrato al técnico Thomas Tuchel hasta mediados del año 2021. En Francia se comentaba que podría salir debido a los últimos resultados en el fútbol francés, pero la dirigencia le dio la confianza para que siga con las riendas del primer equipo. No quieren que ninguno de sus referentes como Mbappé y Neymar se vayan al Real Madrid y esperan que el DT los convenza.

