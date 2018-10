Lo de Gareth Bale es para llorar, aunque ya no causa sorpresa. Sorpresa era que pase varias semanas sin 'romperse'. El 'Expreso de Cardiff' no terminó el derbi del sábado ante el Atlético de Madrid por una molestia muscular, que se suma a su largo historial de lesiones que, entre menores o más graves, no le han permitido ser regular con el Real Madrid.



El galés llegó a la 'Casa Blanca' en setiembre de 2013 y no tardó mucho en perderse cuatro partidos en el inicio de aquella temporada por una lesión en el cuádriceps izquierdo y cuádriceps derecho.



Y aunque parezca increíble, Como parte de una extraña coincidencia, Bale suele lesionarse en setiembre. Desde su llegada a Madrid la única ocasión en la que el galés se ha mantenido físicamente apto en el citado mes fue en la temporada 2014-15.



Repasa a continuación las lesiones de Gareth Bale desde que llegó al Real Madrid.