"Me va a venir bien salir del Real Madrid y de Madrid": Zidane fue presentado en el Racing de Santander

Zinedine Zidane no tenía planeada su salida, pero la directiva lo convenció que era la mejor opción.Luca Zidane , decidió dejar el Real Madrid para ser cedido al Racing de Santander. La idea es que sume minutos y pueda regresar al club como un portero cuajado y con gran cantidad experiencia.

Este jueves fue presentado en El Sardinero y sus primeras declaraciones fueron para dejar claro que llega para pelear el puesto y ganarse el respeto de todos. "Tuve muchas opciones para elegir pero desde el primer momento la más importante, la más interesante para mí fuera del Racing", explicó.

Victor Alonso, director general del club, y 'Chuti' Molina, director deportivo, acompañaron al juvenil que tiene el objetivo claro de ser un mejor jugador. "Quiero crecer como futbolista en un club histórico. No puedo estar más contento e ilusionado por esta nueva etapa que inicio. Me va a venir bien salir del Real Madrid y de Madrid, conocer un equipo nuevo y una nueva ciudad", agregó.

Luca Zidane tiene ambición de ganarlo todo con el club. "Lo que está claro es que cada día busco mejorar con el trabajo, crecer, dar un paso delante y creo que el Racing es el mejor sitio posible para hacerlo, veremos cñimo se nos da al equipo y a mí".

"Me habían hablado muy bien de la ciudad y la verdad es que es cierto todo lo que me dijeron. Con el grupo llevo solamente dos días pero he visto que hay ambición ganas y que está muy unido", finalizó.

Luca dejó el plantel de Real Madrid luego que Thibaut Courtois sea el elegido para bajarse bajo los tres palos y Keylor Navas no reciba ofertas potentes para dejar el equipo. Al no tener espacio decidió buscas opciones.

