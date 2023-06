Cristiano Ronaldo no deja de hacer noticia. A pesar de que la Liga de Arabia Saudita ya llegó a su fin y el portugués se encuentra de vacaciones, siempre hay motivo para hablar de lo que ocurre alrededor del futbolista. En esa línea, el nombre del goleador del Al Nassr se encuentra en boca de todos luego de que la prensa rosa de su país develara el acuerdo prenupcial que tiene con su novia Georgina Rodríguez. Según el documento, el exjugador del Real Madrid tendría que pagar una fuerte cantidad de dinero como mensualidad a la española y también entregar una de sus propiedades en España.

Ha sido la revista portuguesa TV Guía la que ha dado detalles del acuerdo que tienen Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Todo esto en medio de la supuesta crisis por la que estaría atravesando su relación sentimental desde que dejaron Turín para mudarse a Riad, capital de Arabia Saudita, en enero pasado.

La mencionada publicación portuguesa da cuenta que Georgina y Cristiano llegaron a un arreglo para que La Finca (Madrid) quede a nombre de la empresaria, que a su vez dispondrá de pensión mensual y vitalicia de 100 mil euros (107 mil dólares), aunque el monto podría incrementarse en caso de lleguen a tener más hijos.

En caso de que la relación terminara sus hijos también se verían involucrados. Y es que Georgina no solo es la madre de Alana Martina y Bella Esmeralda, sino que también consta como la madre de los gemelos Eva y Mateo. Porque aunque no sea su madre biológica, están inscritos como sus hijos en el registro.

Cristiano Ronaldo firmó por dos temporadas en Al Nassr. (Foto: Getty Images)





¿Cómo se conocieron Cristiano y Georgina?





En el reality ‘Soy Georgina’, que se estrenó en Netflix hace dos años, la modelo española reveló que la relación con Cristiano Ronaldo comenzó en 2016. Ambos se conocieron en un lujosa tienda en Madrid y nació el amor.

“Fue un jueves de verano. Trabajaba en Gucci. Me tocaba salir a las 5 y me llamó un compañero que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros acompañado de un niño y de un grupo de amigos. Guapísimo”, confesó la española en su reality.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR