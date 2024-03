El Real Madrid disfruta de una temporada estelar, encabezando LaLiga con 72 puntos, 8 más que su más cercano perseguidor, el FC Barcelona, y ya clasificado para los cuartos de final de la Champions League, donde se medirá contra el Manchester City. Además, ha añadido a su vitrina el primer trofeo del año, conquistando la Supercopa de España. Por otro lado, el Chelsea enfrenta tiempos difíciles en la Premier League, situándose en el undécimo lugar a pesar de sus cuantiosas inversiones. En este contexto, Todd Boehly, máximo dueño Blue, estaría considerando incorporar a Toni Kroos y Luka Modrić, actuales jugadores madridistas, para revitalizar al conjunto inglés.

A pesar de que el dueño estadounidense Bohely ha invertido más de mil millones de euros en fichajes para el Chelsea desde mediados de 2022, la escuadra no ha logrado despegar bajo su dirección. Se han incorporado un total de 34 jugadores, pero los resultados esperados aún no se han materializado.

En la tabla de la Premier, los Azules se encuentran en la undécima posición, muy distantes de los lugares de clasificación a torneos europeos. La mayoría de los integrantes del plantel son jóvenes, incluyendo a Moisés Caicedo y Enzo Fernández, entre otros, siendo el veterano más destacado el brasileño Thiago Silva.

Según un informe de SPORT, Bohely se encuentra en una encrucijada sobre cómo rentabilizar su inversión y ha dirigido su atención hacia dos experimentados jugadores del Real, Modrić y Kroos, a quienes ha invitado a unirse a su proyecto para la siguiente temporada. Es consciente de que ambos jugadores están próximos a finalizar sus contratos con el Madrid y que aún no han renovado.





El mensaje del propietario del Chelsea a Modrić y Kroos

En una entrevista con TalkSport, Boehly inicialmente se dirigió a Modrić, quien, a sus 38 años, no tiene clara su permanencia en el Real Madrid. “Me gustaría traer jugadores con experiencia que marquen la pauta. Me pregunto si Modric se convertirá en agente libre este verano. Entonces, ¿querría venir a jugar un año más a la Premier?”, manifestó el multimillonario dirigente.

Después, mencionó a Kroos: “Tiene 34 años. ¿Quiere ponerse a prueba a su edad? Pues que venga aquí y ayude a esta joven plantilla”. El caso del alemán presenta una situación diferente a la de Modrić. Desea resolver su renovación antes de unirse a su selección para disputar la Eurocopa de este verano en su país, pero el Real ha pospuesto la negociación hasta el final de la temporada, lo que brinda una oportunidad a Boehly para intentar persuadirlo.

Chelsea: lo que se le viene

Luego de derrotar 4-2 al Leicester City, por los cuartos de final de la FA Cup, Chelsea deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el Burnley, con el que se medirá el sábado 30 de marzo, desde las 10:00 de la mañana (hora peruana y colombiana), en Stamford Bridge.

Ojo, el compromiso será parte de la vigesimoséptima jornada de la Premier League, en el que el conjunto Blue se encuentra en el onceavo lugar de la tabla general tras obtener once partidos ganados, seis empatados y 10 perdidos. Su rendimiento le ha llevado a obtener 39 unidades.

Chelsea viene de derrotar 4-2 al Leicester City en FA Cup. (Foto: Agencias)









Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

La edición 2024/25 de la UEFA Champions League presentará un nuevo formato.