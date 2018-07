Real Madrid tiene la misión de fichar a alguien que pinte como un gran sustituto de Cristiano Ronaldo , quien terminó por irse a Juventus para la próxima temporada. El presidente Florentino Pérez - a pedido de 'CR7' - aceptó la oferta bianconera de 105 millones de euros.

El mandamás merengue no solo ha sido un buen gestor de grandes contrataciones como las de Luka Modric o Toni Kroos, si no que también ha cerrado buenos acuerdos por algunos de sus ex jugadores.

Por ejemplo, Álvaro Morata salió del Real Madrid rumbo al Chelsea a cambio de 80 millones de euros. Por su parte, Mesut Özil dejó el Santiago Bernabéu (destino al Arsenal) con 45 millones a las arcas blancas. Acá te mostramos las mejores ventas de la mano de Florentino.