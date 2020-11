El Real Madrid mostró en Mestalla que a la hora de defender es toda un desastre. Los blancos llevan tiempo mostrando que la fortaleza defensiva con la que ganó la pasada LaLiga es un bonito recuerdo para los madridistas. A día de hoy, los de Zidane no son un equipo sólido, compacto y que le da infinitas facilidades defensivas a cualquier rival. Y no es sólo culpa de los zagueros, que también, si no de conjunto, de concepto y ahí, Zidane tiene su parte de responsabilidad que no es pequeña.

Es cierto que en Mestalla, el Madrid no pudo contar con Casemiro, hombre clave en el sistema defensivo, pero Zidane tampoco ayudó poniendo de entrada de Isco y Marcelo cuyo fuerte no es precisamente la defensa. El entrenador decidió que era lo mejor para asaltar Mestalla, la casa de un Valencia que está patas arriba, pero que con lo que tiene le bastó para ganar al Real Madrid.

No parecía que eso iba a pasar en el arranque del duelo que fue del Real Madrid. Los de Zidane movían bien el balón y llegaban al área de Doménech mientras el Valencia se hartaba de perder balones en la medular. El dominio blanco lo reflejó Benzema en el marcador al poner el 0-1 en el minuto 23. Su disparo, que tocó en Guillamón, batió a un sorprendido Doménech.

Todo era de color de rosa para el Real Madrid, pero el partido cambió cuando Lucas Vázquez cometió penal por mano clara en el minuto 32. Un penal que tuvo mucha historia. Lo lanzó Soler, lo paró Courtois, el balón le volvió al del Valencia que disparó al poste y el rechace lo convirtió Musah en gol ante la pasividad de Marcelo. Todo eso no valió de nada porque el colegiado, a instancias del VAR mandó repetir el lanzamiento porque Musah y Lucas Vázquez habían entrado en el área antes de que lanzara Soler. Éste volvió a lanzar y marcó el 1-1 en el minuto 35.

Ese gol afectó al Madrid que bajó mucho su rendimiento, todo lo contrario que el Valencia que comenzó a ver la luz. No sólo eso, si no que se fue al descanso ganando con un gol en propia puerta de Varane cuyo rechace acabó entrando con la complicidad de Courtois. Un gol, el 2-1 en el minuto 43 en el que los blancos reclamaron que hubo falta a Asensio en el inicio de la jugada.

El Real Madrid salió a por todas en la segunda parte, pero lo que se encontró fue con dos penaltis más. El Valencia encontró una autopista por la izquierda y por ahí llegó el penal de Marcelo a Maxi Gómez, muy protestado por los blancos, pero que el árbitro no tuvo dudas en pitarlo y que transformó Soler para poner el 3-1 en el minuto 54 de partido.

El del Valencia repitió para poner el 4-1 en el 63′ al transformar otro penal por mano de Sergio Ramos señalado por el colegiado tras ver la acción en el monitor.

Al Madrid le tocaba reaccionar, aunque las sensaciones que daba el equipo es que no iba a hacerlo por mucho que lo intentara y Zidane diese entrada a Rodrygo, Mariano, Jovic, Odegaard y Kroos.

Por si las desgracias blancas fuesen pocas, Benzema se marchó lesionado de un partido en el que Sergio Ramos volvió a acabar como delantero centro buscando un milagro que no llegó.





