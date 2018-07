No se mueren por vestir de blanco. Real Madrid siempre ha estado en su órbita, pero por situaciones contractuales con sus equipos, Florentino Pérez no llega a cerrar un fichaje que seguro puedo – o pudo – dar que hablar en el mercado de fichajes en Europa.



Desde Neymar , que ha afirmado que se queda una temporada más en París, hasta el propio Kylian Mbappé , a quien sí le gusta la capital francesa para estar al lado de su familia. El Real Madrid trata de tener a los mejores del mundo, pero por ahora se conforma con promesas.



La entidad madridista no ha cerrado un fichaje de categoría para la próxima temporada, el salvo el caso de Álvaro Odriozola, quien llega para competir con Dani Carvajal.



