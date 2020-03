Real Madrid no la pasa bien. Si hace una semana todo era color de rosas para los merengues luego de ganar el Clásico ante Barcelona, el último domingo cayó 2-1 ante el Betis en el Benito Villamarín, resultado que hizo que pierda - nuevamente - la punta de LaLiga Santander. Ahora está dos puntos por detrás de los culés.

En la tienda del Real Madrid ya preparan lo que será la próxima temporada y Achraf Hakimi es uno de los nombres que suena para la ‘Casa Blanca’. Está cedido en Borussia Dortmund, pero en el Bernabéu quieren su regreso porque no hay un reemplazo ideal de nivel para Dani Carvajal. ¿Regresará? Él mismo respondió.

“Real Madrid es como mi casa. Allí he disfrutado y jugado partidos (ganó la Champions League, por ejemplo). Si quieren que vuelva, pues volveré. Si no es así, me tocará escribir mi historia en otro equipo”, sostuvo Achraf en conversación que tuvo este lunes con Telefoot.

Achraf Hakimi, con contrato en Real Madrid hasta 2022

Asimismo, indicó cuáles son sus objetivos de cara a la campaña que viene. “Quiero seguir dando asistencias y crecer tanto como persona como a nivel profesional. A corto plazo, ganarle al PSG por octavos de la Champions o intentar ganar la Bundesliga”, añadió el internacional con la Selección de Marruecos.

De otro lado, Real Madrid - que ya no es líder en el torneo local - pone su mira en lo que será el partido ante el Eibar este viernes en condición visitante. Luego, se viene el duelo con Manchester City por la vuelta de octavos de la Champions (perdió 2-1 la ida en España).

VIDEO RECOMENDADO

Marcelo Gallardo y lo que dijo su padre tras perder la Superliga Argentina. (Video: FOX Sports)

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Asistencia de Andy Polo y gol del Portland Timbers contra Nashville por la MLS (Video: Twitter)