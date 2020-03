Real Madrid tiene un duro reto en Champions League. Los dirigidos por Zinedine Zidane deberán intentar darle vuelta al resultado 1-2 que sufrieron en el Santiago Bernabéu ante el Manchester City por octavos de final del torneo europeo. El francés esperaba poder contar con todas sus figuras para poder salir a ‘matar’ en Etihad, pero todo hace indicar que no podrá ser así .

Thibaut Courtois, quien fue uno de los mejores en la ida, acabó tocado tras el partido ante Real Betis. Un dolor en el aductor de la pierna izquierda lo obligó a abandonar el estadio bético cojeando, tal y como captaron las imágenes del Chiringuito. Las sensaciones son malas.

En las próximas horas se realizarán las pruebas pertinentes. Si se confirma una contractura o microrrotura, tendrá muy difícil llegar al duelo contra el City, que se disputará el próximo martes. No será parte de la convotaroia ante el Eibar.

Zidane sentirá la salida de Courtois, quien había alcanzado su mejor versión desde que llegó al club blanco el verano de 2018. Le sustituiría Areola, quien hasta ahora solo tiene ocho minutos en su historial blanco, en los que ha encajado nueve dianas, cuatro de ellas en su última aparición, ante Real Sociedad por Copa del Rey.

“El peor partido de la temporada”

El entrenador del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, ha calificado el encuentro que su equipo ha perdido este domingo (2-1) en el campo del Real Betis como “el peor partido de la temporada” y asume que “cuando no estás a tu nivel, se complican las cosas”.

“Hemos hecho un mal partido de principio a fin. Nos ha costado, hemos perdido muchos balones. No podemos estar contentos, aunque no es un problema de actitud, no tengo explicación a lo que ha sucedido”, comentó Zidane en la sala de prensa del Benito Villamarín.

El técnico marsellés aseguró que sus jugadores lo han “intentado, pero nada ha salido” y ha asumido “la culpa” de esta mala prestación en la que cree que al Real Madrid le “ha faltado un poco de todo”, si bien cree que “la temporada está siendo buena”.

