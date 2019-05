Los dos salvavidas de Isco para salir del Real Madrid: uno menos top que el otro

Hace un año, Isco era un todoterreno que costaba, por lo menos, 80 millones de euros. El malagueño era pretendido por la Juventus, Manchester City, entre otros equipos en Europa. Ahora, hasta con Zidane al mando, el mediocampista no ha podido revalorizarse en los últimos partidos del Real Madrid , por lo que apenas habría dos interesados en sus servicios y ninguno de ellos con la estirpe de campeón de la Champions League que esperaba el español.



Antes preguntaba por el Pep Guardiola, ahora lo hacen Arsenal y Borussia Dortmund, dos instituciones fuertes, pero que no son nada de lo esperado por Isco para el mercado de fichajes de verano en Europa. El jugador del Real Madrid no tiene sitio en el banquillo de ‘Zizou’, por lo que tiene que aparecer una ventana de salida para él: contrato, sueldo y minutos de juego.



En medio de esta temporada, se especulaba que Cristiano Ronaldo lo había pedido para la Juventus, pero en ese camino tan solo aparece la posibilidad de que Marcelo se vista de blanco y negro para la próxima temporada. ¿ Isco? Está en épocas flacas. El futbolista no quiere mudarse de la capital de España, siempre y cuando no haya una oferta interesante fuera de España.



Real Madrid no ha confirmado aún su lista negra para la próxima temporada, aunque está prácticamente confirmado que Isco está más fuera que dentro del Santiago Bernabéu. Más estaría empezando a hacer maletas para dirigirse al aeropuerto de Barajas. Así queda y terminaría la historia del malagueño tras seis temporadas en el club.



