Fueron 100 millones de euros los que Real Madrid le pagó al Chelsea por el fichaje de Eden Hazard. El mediapunta belga llegó con el cartel de ser una megaestrella, pero hasta el momento no ha rendido lo que se espera de él. Las lesiones, de paso, han mermado su rendimiento.

Juan Mata, quien compartió vestuario con Eden Hazard en Stamford Bridge, no tiene dudas que el popular ‘Duque’ va a alcanzar el éxito en Real Madrid y que será de gran ayuda al club merengue para que este gane títulos. Esto se lo contó este martes a la prensa oficial ‘blue’.

“Me encantaba jugar con y contra (en su paso por el United) Hazard. Para mí, durante muchos años, fue el mejor futbolista de la Premier League. Podía ganar partidos él solo. Yo entrenaba con él y sé lo bueno que puede llegar a ser”, fue lo que sostuvo Mata, quien también tiene pasado con la camiseta del Real Madrid.

Eden Hazard y lo que se viene en Real Madrid

Asimismo, el internacional con la Selección de España apuntó que las dolencias de su ex compañero le han hecho perder ritmo. “Estoy seguro de que mostrará su nivel real cuando esté en condiciones de hacerlo y no esté lesionado. No ha tenido suerte en esto”, añadió el ex Valencia.

Hay que tener en cuenta que Eden Hazard tiene contrato en Real Madrid hasta 2024 y ya superó una última lesión, lo cual lo pone como titular fijo en la vuelta de octavos de final de la Champions League ante Manchester City (derrota 2-1 en la ida).

De otro lado, aún no hay fecha exacta sobre el regreso a las canchas de torneos top de Europa como LaLiga, Premier y Ligue 1. En Francia, se planea que el fútbol regrese recién para la quincena del mes de junio.

El emotivo himno del Barcelona en la lucha contra el coronavirus. (FC Barcelona)

