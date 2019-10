Más problemas para Courtois: no será tomado en cuenta para el partido ante Granada

► La mano del DT: la conversación de Valverde en el entretiempo que cambió el partido de Barcelona ante Inter



► Nueva cara para el Real Madrid: Eriksen y Van de Beek para el mercado de invierno pero dos dejan el plantel



Thibaut Cortois no vive un buen momento en el Real Madrid. El portero es señalado en cada encuentro como uno de los culpables del bajo rendimiento del equipo. Zidane confió en él para el nuevo equipo con el que piensa dominar Europa, pero hasta el momento no existe respuesta.

El belga generó que un portero, que para la directiva, era intocable como Keylor Navas, cambie de aires y firme por el PSG. El DT francés lo tenía en la lista de inamovibles, por lo que ante Brujas por Champions League en el Santiago Bernabéu , sorprendió su cambio. Los rumores que el 'mareo' que sufrió, sonó raro para muchos.

Sin embargo, a pesar de las dudas, el portero no se ha entrenado con el grupo este jueves. Ha realizado trabajos en el interior de las instalaciones de la Ciudad Deportiva y no es seguro que sea parte de la convocatoria ante Granda por LaLiga.

Zidane tuvo que contar con el portero del Castilla Altube. Areola, quien se paró bajo los tres palos tras la partida de Courtois del campo ante Brujas y no lo hizo nada mal, es el favorito para ser el guardameta el próximo sábado en el Santiago Bernabéu.

De confirmarse la baja de Courtois, el belga no volvería a la 'Casa Blanca' hasta el 30 de octubre, cuando el conjunto blanco enfrente al Leganés. Después del partido ante Granada, llegará el parón de selecciones y los blancos jugarán tres partidos fuera de casa.

La razón por la que Courtois salió del campo

Desde España, Ignacio Peña, periodista de Directv Sports, informó los motivos que no le permitieron al portero belga a continuar en el once titular ante el club de su país. " Me transmiten que Courtois ha sido sustituido por encontrarse mareado y con problemas estomacales.Nacho tiene un posible esguince en la rodilla izquierda ", escribió en sus redes sociales.



► 'Codinome' futbolero: los mejores apodos de todos los tiempos de los jugadores [FOTOS]



► El dominio de las áreas: ‘Conexión Barcelona’, por Adrià Corominas



► Todo el mundo lo señala: la esposa de Ivan Rakitic lo defiende ante las críticas del Barcelona



► ¡Locura en Porto Alegre! Pepe puso el empate entre Gremio y Flamengo por 'semis' de Copa Libertadores [VIDEO]