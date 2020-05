Gareth Bale se ha ganado muchas antipatías en Real Madrid y no solo por su descendente juego en el equipo que dirige el director técnico Zinedine Zidane. Y es que los hinchas merengues y parte de la prensa española consideran que el atacante tiene al golf, uno de sus pasatiempos, por delante de su desempeño en el club.

Incluso, Gareth Bale posó con una bandera que decía “Gales, golf, Real Madrid... en ese orden", luego de clasificar a la Eurocopa 2020 con la selección de su país. Ante todo lo que se dijo de él, el ex Tottenham rompió su silencio y habló de manera contundente.

“No pensarías que es así, pero lo es (el que el golf es un problema). Muchas personas tienen problemas con que yo juegue. La verdad que no sé la razón. Lo he hablado muchas veces y a todo el mundo le parece bien, aunque en los medios no hay percepción que sea bueno para mí”, dijo Bale, en Real Madrid desde 2013, al podcast de Erik Anders Lang, creador de contenido de ese deporte.

¿Se reinvidicará Bale en Real Madrid?

Además, el también ex Southampton mencionó que Stephen Curry, estrella de la NBA, también lo hace y no recibe la cantidad de críticas que a él le cae en España.

“Aquí si juego dos días es como ‘¿qué está haciendo?’”, fue lo que añadió Gareth Bale. El galés espera cambiar ese concepto que tienen los demás sobre su persona en los próximos meses. Volver a ganar algo con Real Madrid es la meta.

De otro lado, los conjuntos de LaLiga continúan con sus trabajos de entrenamiento en plena pandemia. Han empezado una nueva fase, la cual abarca sesiones en grupos de hasta 14 futbolistas en un terreno de juego. El torneo volverá en tres semanas.

