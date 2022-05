Real Madrid empieza a dejar ir a figuras que no están en sus planes para el 2022/2023. La directiva ya analiza quiénes serán los nuevos fichajes y, para hacer espacio para estos, es necesario dejar ir a algunos futbolistas. Este es el caso de Isco Alarcón, quien jugó este año su última temporada con el equipo.

El español termina contrato con los del Santiago Bernabéu el próximo 30 de junio del 2022 y quedará como agente libre. Su futuro parece sentenciado, incluso, el propio futbolista publicó un mensaje en su cuenta de Instagram dando luces de su futuro.

“Cuando estaba en el Málaga y sabía que me tenía que ir, me comprometí con otro equipo. Pero llamó a mi puerta el Real Madrid y al Real Madrid no se le puede ni se le debe decir que no aunque siempre hay excepciones”, redactó Isco.

Estas últimas palabras han sido señaladas por mucho como un ‘dardo’ para Kylian Mbappé, quien tomó la decisión de continuar en PSG por los próximos tres años y no firmar por el Real Madrid.

“Recuerdo decirle a mi gente ‘j*der el Madrid lleva muchos años sin ganar la Champions y presiento que está al caer y llego la ‘Décima’. Todo lo que viene después ya es historia. Nueve años más tarde acaba mi etapa en el club que ha hecho posible que cumpla todos los sueños que tenía cuando era pequeño. Aparte de cumplir sueños, ganar más títulos de los que había imaginado, jugar con los más grandes, conocer gente increíble: me lo he pasado de p*ta madre y que me quiten lo bailado”, siguió Isco.

“Porque sin duda me quedo con lo bueno y espero que ustedes también lo hagáis. Quiero agradecer a compañeros, entrenadores, cuerpo técnico, fisios, utilleros, trabajadores de Valdebebas y Santiago Bernabéu todo el trabajo, el cariño y el apoyo que todo el mundo necesita y que a mí nunca me ha faltado. También agradecer a la afición que me acogió de manera increíble desde el primer día y que acompaña a este equipo en cada rincón del mundo”, agregó.

Para finalizar, Isco destacó que los jugadores de la actual plantilla del Real Madrid están colocando las primeras piedras para campeonar una próxima Champions League. “Por cierto, le decía a un amigo que no entendía para qué estaban recogiendo la fiesta de Cibeles si la 15 está de camino. Hasta siempre y hala Madrid”.

Isco Alarcón y el mensaje de despedida del Real Madrid. (Captura: Instagram)

