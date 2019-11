aKylian Mbappé fue uno de los mejores jugadores del PSG el último martes que su equipo igualó 2-2 ante Real Madrid por la fecha 5 de la Champions League. El delantero francés fue un dolor de cabeza para la defensa blanco, que no pudo evitar sus rápidas proyecciones por el sector derecho. Es más, el joven atacante anotó el descuento parcial tras un error del portero Thibaut Courtois.

Antes que llegara a ponerse la camiseta parisina, Real Madrid buscó el fichaje de Kylian Mbappé, pero el Mónaco optó por venderlo al PSG. Ahora, ha sido el mismo ex vicepresidente del elenco del Principado, Vadim Vasilyev, el que ha revelado palabras del joven delantero respecto a su posible futuro con los blancos. Habló con Le Parisien.

“¿Cuándo? (sobre su llegada al Real Madrid). No sé nada al respecto, pero parece que no se podrá evitar. La oferta fue interesante al Mónaco por Mbappé y el me dijo: ‘Vadim, para mí es demasiado pronto. No he jugado mucho en mi país. No quiero dejar mi país en este momento. Quiero ser un gran jugador, por lo que el Madrid esperará’”, fue lo que sostuvo Vasilyev al citado medio galo.

Real Madrid ya ve su futuro con Mbappé arriba

Otra certeza es que el popular ‘Donatello’ - como se le conoce en el Viejo Continente - tendrá que decidir pronto si es que llegará a la ‘Casa Blanca’. El presidente Florentino Pérez lo quiere juntar con Eden Hazard y Karim Benzema para mediados de 2020.

Tras chocar ante Real Madrid, Kylian Mbappé y el primer equipo del PSG se enfrentarán este fin de semana al Mónaco por la Ligue 1. Por su parte, Real Madrid visitará al Leganés por la fecha 15 de LaLiga.

