Cambio de planes, otra vez: Mariano Díaz reconsidera ofertas y se plantea salir del Real Madrid

Pese a que ha sido uno de los pocos que tuvo buen desempeño en la pretemporada del Real Madrid , que solo ganó uno de cinco encuentros amistosos, el delantero no se ve con muchas opciones de sumar minutos esta temporada no solo por la alta competencia en su posición, sino porque no llega a encajar del todo en los gustos de Zinedine Zidane. Mariano Díaz , quien había decidido quedarse en el Bernabéu a pelear por un lugar, se estaría planteando nuevamente salir.

El dominicano irrumpió en la apretada victoria del Madrid frente al Fenerbahce por el tercer lugar del Audi Cup 2019 y en su segundo balón logró anotar. Ya antes había tenido oportunidad de alternar saliendo desde el banquillo y no desentonó.



Sin embargo, Zidane tiene por delante a Karim Benzema y Luka Jovic, pese a que el serbio aún no se termina de acoplar del todo a la entidad madridista. Ante esta situación, Mariano habría decidido reconsiderar las ofertas que llegaron por en este mercado de fichajes, especialmente las del Mónaco y la Roma, que mostraron mayor interés en él.

El problema, en principio, había sido que el jugador de 26 años percibe cuatro millones anuales por temporada, monto que ni el club francés ni el italiano están dispuestos a pagar. Pero Mariano estaría decidido a rebajar sus pretensiones económicas con el fin de ser el delantero principal de alguno de esos equipos.



Así, el panorama mejoraría para Mariano, aunque quedaría que el Real Madrid acepte una de esas ofertas, pues Florentino Pérez pretende sacar – al menos – 20 millones de euros por su traspaso.



Zidane, finalmente, podría cambiar el destino de Mariano si decide contar con él, aunque por lo visto en la pretemporada, el dominicano buscará salir e intentar concretar alguna opción en los próximos días.

