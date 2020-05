Real Madrid no da la batalla por perdida por Paul Pogba. Mientras Zinedine Zidane siga en la dirección técnica merengue, este va a forzar hasta el máximo en lo que se refiere a la contratación del volante francés del Manchester United de cara a la próxima temporada.

Es tanta la insistencia del Real Madrid en relación a sus intenciones hacia Paul Pogba que ha puesto a cuatro de sus jugadores para que sean parte de la negociación por el mediocampista. Así lo afirma este jueves el diario inglés The Sun a través de su edición digital e impresa.

El citado medio inglés menciona que Real Madrid le ha ofrecido al United a James Rodríguez, Martin Odegaard (cedido en Real Sociedad), Lucas Vázquez y Brahim Díaz para hacerse con los servicios de Pogba.

Pogba, ¿destino Real Madrid?

Indica que la ‘Casa Blanca’ no está dispuesta a pagar los casi 100 millones de euros que los ingleses piden por el internacional con la Selección de Francia y campeón del Mundial Rusia 2018. No hay mucha relación entre ambas directivas, pero el presidente Florentino Pérez espera que, al menos, en Old Trafford estén dispuestos a conversar.

No obstante, Real Madrid no la tiene nada fácil en la tarea de lograr el fichaje de Paul Pogba. Juventus lo quiere de vuelta y le pagaría un sueldo de 17 millones de euros por temporada.

Por otra parte, LaLiga Santander volverá a partir de la semana del 8 de junio, en tanto que la Serie A de Italia aún sigue a la espera de la decisión del Gobierno local. La única liga top del Viejo Continente que ya se juega es la Bundesliga.

VIDEO RECOMENDADO

El club merengue rindió un sentido homenaje a los fallecidos por el COVID-19, este miércoles, día en que se inicia el luto nacional en España.

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Las mascarillas se han convertido en un aliado obligado en la lucha contra el coronavirus y los clubes de fútbol han sabido ver en ello una gran oportunidad.