Falla y llueven los insultos: los pitidos a Gareth Bale en el Santiago Bernabéu

No le sale nada. El Santiago Bernabéu ya señala como culpable de todo lo que ha sucedido en el Real Madrid en la presente temporada, aunque no sea cierto, es un tema de toda la plantilla. A Gareth Bale no le perdonan nada, ni que salga al campo. Fue suplente, saltó en la segunda parte y nada más pisar el campo ya empezaron los pitos, mezclados con aplausos.



Después cada vez que tocaba el balón, parte del estadio empezaba a pitar. Raphael Varane pidió aplausos, dando gestos cuando el balón le llegaba al jugador galés y lo mismo hizo Casemiro. Sin embargo, la reacción del público fue otra en el estadio.



Solo el paso de los minutos y las intervenciones de Bale cambiaron un poco el ánimo. Estuvo a punto de marcar un gol en una vaselina y después fue él quien llegó al balón que Herrerín golpeó de cabeza y se la dio a Benzema, para que este marcase el tercero desde lejos.



Un 'triplete' del francés Karim Benzema , que parece haberse convertido en la nueva estrella del Real Madrid tras la marcha de Cristiano Ronaldo, permitió al Real Madrid derrotar al Athletic Bilbao (7º) por 3-0, consolidar su tercera plaza y seguir a la estela del Atlético (2º).



Después de una primera parte gris, el Real Madrid se adelantó al inicio del segundo tiempo con el primer gol del francés, en una rápida jugada que concluyó con centro de Marco Asensio y remate de cabeza de Benzema (47, 1-0).



Casi media hora más tarde, otra vez Benzema, también de cabeza, remató un córner (76, 2-0) y el francés, en estado de gracia, logró el tercero al final del partido (90, 3-0).



