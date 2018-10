Florentino Pérez tiene una gran responsabilidad en la presente temporada del Real Madrid , pese a que todos los dardos se dirigen hacia Julen Lopetegui. En la pretemporada, el técnico vasco le pidió fichajes de ataque y la continuidad de Mateo Kovacic; el presidente respondió con las contrataciones de Mariano, Thibaut Courtois y Álvaro Odriozola, ninguna avalado por el actual entrenador del Madrid, que pone el pecho ante la ola de críticas.



En ese sentido, y tal como se encuentra la presente plantilla, el futuro de Lopetegui se encuentra casi decidido. Puede irse luego del Clásico frente al Barcelona, si es que no hay una respuesta de él como de todos los jugadores. Y si no se pudo con el Levante, ¿por qué se podría poder con el Barca de Lionel Messi y Luis Suárez? El Madrid sufre sin la presencia de Cristiano Ronaldo y puede vérseles en ataque con la mucha falta de gol del equipo.



Florentino Pérez creía que solo con Bale, Benzema y Vinicius Junior, relegado al Real Madrid Castilla, era suficiente para afrontar la temporada, pero ha visto la peor sequía goleadora del equipo en los últimos 40 años, así como la falta de competitividad frente a equipos que antes era un trámite. ¿Traerá jugadores para el mercado de invierno? Lo más seguro es que sí, aunque se comenta que la chequera está reservado para fichar a Neymar en 2019.



Los errores a la hora de planificar la temporada no son nuevos de esta temporada. Zidane ya vio el curso pasado cómo se debilitaba una plantilla que en dos temporadas ha perdido a James, Pepe, Morata, Danilo, Kovacic, Cristiano...Futbolistas de primer nivel que se marcharon por deseo propio, pero que no se sustituyeron. Y sí, el Madrid ganó la Champions el curso pasado, pero quedó a 17 puntos del Barcelona en LaLiga y cayó en Copa ante el Leganés.



La plantilla se quedaba poco a poco sin fondo de armario, pero la calidad del once titular y, sobre todo, Cristiano, permitieron ganar la Decimotercera. Ahora ya no queda nada de eso.